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4 часа назад

ОКР ответил МОК: не все страны поддержали санкции против России

Советский спортиещё 13

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что не намерены обсуждать санкции о выступлении российских и белорусских спортсменах под нейтральном флагом, так как они были единогласно приняты на последнем Саммите.

Олимпийский комитет России уличил МОК в искажении информации
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В ОКР опровергают эту информацию, подчеркнув, что мнения по вопросу разделились.

Напомним, что МОК в одном из своих последних заявлений настаивает на том, что российских и белорусских спортсменов надо допустить до соревнований под нейтральным флагом при условии соблюдения антидопингового законодательства и отсутствия поддержки ситуации на Украине.

Около спорта,
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