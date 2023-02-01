Олимпийский комитет России уличил МОК в искажении информации

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что не намерены обсуждать санкции о выступлении российских и белорусских спортсменах под нейтральном флагом, так как они были единогласно приняты на последнем Саммите.

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В ОКР опровергают эту информацию, подчеркнув, что мнения по вопросу разделились.