Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
3 часа назад

Олимпийский комитет России планирует сотрудничать с НОК Ирана

Илья Родин

Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Ирана планируют подписать меморандум о сотрудничестве. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ОКР.

Олимпийский комитет России планирует сотрудничать с НОК Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что документ позволяет проводить разнообразные совместные мероприятия, осуществлять визовую и научно-методическую поддержку.

МОК исключил допуск россиян к соревнованиям с флагом и гимном

Генсек ОКР Родион Плитухин пояснил, что между Россией и Ираном наблюдается тесное взаимодействие в спортивной сфере. В частности, в 2022 году иранские атлеты приняли участие в девяти международных стартах, организованных при поддержке комитета.

Кроме того, Плитухин пригласил генсека НОК Ирана Манафа Хашеми в феврале посетить II зимние международные спортивные игры «Дети Азии», которые планируется провести в Кузбассе.

Хашеми, в свою очередь, пояснил, что в Иране будут «рады вновь видеть российских атлетов на международных стартах, в том числе на тех, которые проводятся в Азии».

Ранее сообщалось, что ОКР намеревается подписать меморандум о сотрудничестве с НОК Южной Африки, Мали и Перу.

Около спорта,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители