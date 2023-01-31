Олимпийский комитет России планирует сотрудничать с НОК Ирана

Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Ирана планируют подписать меморандум о сотрудничестве. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ОКР.

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Отмечается, что документ позволяет проводить разнообразные совместные мероприятия, осуществлять визовую и научно-методическую поддержку.

Генсек ОКР Родион Плитухин пояснил, что между Россией и Ираном наблюдается тесное взаимодействие в спортивной сфере. В частности, в 2022 году иранские атлеты приняли участие в девяти международных стартах, организованных при поддержке комитета.

Кроме того, Плитухин пригласил генсека НОК Ирана Манафа Хашеми в феврале посетить II зимние международные спортивные игры «Дети Азии», которые планируется провести в Кузбассе.

Хашеми, в свою очередь, пояснил, что в Иране будут «рады вновь видеть российских атлетов на международных стартах, в том числе на тех, которые проводятся в Азии».