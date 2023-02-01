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4 часа назад

Депутат Пайкин оценил траты российских клубов на трансферы

Газета.Ru

Депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по развитию массового спорта Борис Пайкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о тратах российских клубов на трансферы.

Депутат Пайкин оценил траты российских клубов на трансферы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Российские футбольные клубы потратили на трансферы в 2022 году $143,1 млн. Это десятое место в мире по рейтингу ФИФА. Насколько оправданы такие траты в условиях изоляции? Этот вопрос, конечно, следует адресовать руководителям клубов. Но, учитывая, что большинство спонсоров нашего футбола — это компании с государственным участием, такие траты кажутся спорными.

Сегодня следует все силы и средства вкладывать в развитие футбола, в подготовку новых игроков. Могут возразить, что у молодых спортсменов нет стимула без перспективы встретиться с «Реалом» или «Барселоной». Тогда давайте вспомним, с каким счетом наша сборная сыграла со сборными Таджикистана и Узбекистана.

И последнее. Как показывает жизнь, в историю футбола входят те, кто любит игру, а не славу, которую он приносит. Вот таких спортсменов нам и надо растить», — сказал Пайкин.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

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