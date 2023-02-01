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26 минут назад

Кокорин: шампанское — самая тупая покупка в моей жизни

Чемпионат.com

Российский футболист Александр Кокорин рассказал о самых необдуманных покупках в своей жизни, а также о ситуации с заказом шампанского под российский гимн во Франции.

Кокорин: шампанское — самая тупая покупка в моей жизни
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Самые тупые мои покупки в жизни – шампанское. Во Франции в том числе.

История про шампанское под гимн России – тут вопрос в том, как это преподносят: «Они пили под гимн России». Но все, кто отдыхает на дорогих курортах в подобных заведениях, ставят гимны своих стран. Это какое-то шоу, праздник, мини-перформанс. Это не только мы гуляли с флагами России, это было и у других стран.

Причём эта трата на шампанское под гимн – это как дорогой понт. Но ты его даже не пьёшь, разве что кто-то из ребят захочет. Дорогое шампанское – оно невкусное, толку от него ноль. Ты получаешь этот перформанс – свою музыку», — сказал Кокорин в интервью Сергею Брейну.

Около спорта,Александр Кокорин,
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