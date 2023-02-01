Страны еще одного континента приглашают Россию для участия в турнирах

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов сообщил, что африканские страны приглашают российских спортсменов для выступления на своих турнирах.

«Не забываем про взгляд в сторону Азии. Китай сейчас начинает открываться. Будет хороший соревновательный календарь с азиатскими странами, работаем в этом направлении. Ассоциация НОК Азии ждет нас в марте.

Такое же заявление есть от стран Африки, которые единогласно выступают с предложением выступать на своих соревнованиях. Ждем решения от МОК, международных федераций, каковы будут критерии допуска», — передает слова Морозова «Матч ТВ».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Детальные правила будут разработаны позднее.