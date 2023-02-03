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2 часа назад

«Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии, этот опыт важнее тюрьмы». Бизнесмен Бут, обменянный на баскетболистку Грайнер, о словах Кокорина

Sports.ruиещё 2

Предприниматель Виктор Бут отреагировал на слова Александра Кокорина.

Отсидевший в тюрьме предприниматель Бут отреагировал на слова Кокорина
Фото: sports.rusports.ru

Нападающий кипрского «Ариса» заявил, что тюрьма – это хорошая школа жизни, и, по его мнению, «каждый нормальный парень должен отсидеть, чтобы прийти в себя».

«Это неправильный подход. Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии, это более важный опыт, чем тюрьма. Никому не желаю отсидеть в тюрьме, это крайняя мера ограничения свободы.

Это хорошая тема для обсуждения, чтобы помочь людям, которые совершили правонарушение, чтобы нормально вернуться в общество. Не знаю, был ли Кокорин в армии. Думаю, сыграло отсутствие у него этого опыта.

Вероятно, нужно попасть в среду, где ты должен отбросить свои желания и возможности и при этом сохранить свои честь и достоинство, – сказал Бут в эфире «Матч ТВ».

Виктор Бут в апреле 2012 года был приговорен судом в Нью Йорке к 25 годам лишения свободы. В декабре 2022 го он был обменян в ОАЭ на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков.

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