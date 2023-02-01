Член МОК Ковентри выступила за допуск россиян на Олимпиаду в Париже

"Со мной консультировались по этому вопросу [допуска россиян на Олимпиаду], и я разговаривала со многими спортсменами и членами МОК. Президент Международного олимпийского комитета решил провести эти консультации, я думаю, что это должно произойти. В конце концов наши олимпийские ценности должны быть открытыми, а мы должны приветствовать всех. Поэтому я согласна, что это первый шаг, давайте посмотрим, что из этого выйдет", - сказала Ковентри.