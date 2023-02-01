Член МОК Ковентри выступила за допуск россиян на Олимпиаду в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, член Международного олимпийского комитета (МОК) представительница Зимбабве Кирсти Ковентри считает, что российских и белорусских спортсменов следует допустить до Олимпийских игр 2024 года. Такое мнение Ковентри высказала в среду порталу Inside the Games.
28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
"Со мной консультировались по этому вопросу [допуска россиян на Олимпиаду], и я разговаривала со многими спортсменами и членами МОК. Президент Международного олимпийского комитета решил провести эти консультации, я думаю, что это должно произойти. В конце концов наши олимпийские ценности должны быть открытыми, а мы должны приветствовать всех. Поэтому я согласна, что это первый шаг, давайте посмотрим, что из этого выйдет", - сказала Ковентри.
25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке СВО. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.