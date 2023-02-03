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2 часа назад

НОК Канады поддержал позицию МОК о нейтральном статусе российских спортсменов

Газета.Ruиещё 8

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Канады Дэвид Шумейкер приветствует изучение возможности участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Его слова передает TSN.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

«НОК Канады продолжает поддерживать рекомендацию МОК от февраля 2022 года о том, что спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии не следует приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях.

Мы также признаем, что решение об исключении спортсменов исключительно из-за их национальности противоречит основным принципам олимпийского движения.

Мы открыты для изучения возможноcти включения нейтральных cпортcменов из Роccии и Белоруccии, которые cоответcтвуют как минимум уcловиям, изложенным иcполнительным комитетом МОК в заявлении от 25 января 2023 года», — сказал Шумейкер.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сделали заявление по участию россиян в ОИ-2024

С весны 2022 года российские спортсмены не принимают участие в соревнованиях в большинстве дисциплин. В некоторых видах они допущены как нейтральные спортсмены.

Ранее сообщалось, что США выступают за сохранение МОК запрета на флаг и гимн России.

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