Глава Олимпийского комитета США Джин Сайкс поддержал планы Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Об этом сообщает РИА Новости.

Сайкс подчеркнул, что МОК должен продолжить изучать процесс, который сохранит существующие против Москвы и Минска санкции и допустит к турнирам «нейтральных и чистых» атлетов. По ее мнению, решению организации еще предстоит «завоевать доверие у сообщества».

Он добавил, что если условия нейтралитета и безопасной конкуренции будут соблюдаться, то «дух Олимпийских игр возобладает». Вместе с тем Сайкс признал, что это сложная ситуация, а освещение темы в СМИ сбивает людей с толку.