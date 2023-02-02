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5 часов назад

Глава Олимпийского комитета США высказался о возвращении россиян на турниры

Никита Бородкин

Глава Олимпийского комитета США Джин Сайкс поддержал планы Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Об этом сообщает РИА Новости.

Сайкс подчеркнул, что МОК должен продолжить изучать процесс, который сохранит существующие против Москвы и Минска санкции и допустит к турнирам «нейтральных и чистых» атлетов. По ее мнению, решению организации еще предстоит «завоевать доверие у сообщества».

Он добавил, что если условия нейтралитета и безопасной конкуренции будут соблюдаться, то «дух Олимпийских игр возобладает». Вместе с тем Сайкс признал, что это сложная ситуация, а освещение темы в СМИ сбивает людей с толку.

Член МОК Ковентри выступила за допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Париже

Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов к соревнованиям из-за конфликта на Украине. 25 января организация выступила за возвращение спортсменов в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать к ним атлетов, которые высказались в поддержку проведения спецоперации.

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