«Я был прав, что американцы сдадутся первыми» - Тихонов

«Я был прав, что американцы сдадутся первыми. С первого дня, когда все были в трауре, я говорил об этом. Политики – это словоблуды, которые доводят до тех ситуаций, которые сейчас происходят.



Только конкуренция рождает интерес к спорту. У Норвегии в лыжах сейчас нет конкуренции. Она была только со стороны России и СССР. В летних видах спорта конкуренция была тоже со стороны России.



Если говорить о безопасности, то она должна быть в первую очередь. Ярок пример 1972 года, когда в Мюнхене погибла израильская делегация», – сказал Тихонов.