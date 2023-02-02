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5 часов назад

Поздняков назвал недопустимым требование к спортсменам о выражении политической позиции

ТАССиещё 1

Требование Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам о выражении политической позиции в качестве одного из условий допуска к соревнованиям является недопустимым. Об этом в своем телеграм-канале в четверг написал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В ОКР прокомментировали требование к спортсменам о выражении политической позиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее специальные докладчики ООН опубликовали заявление, в котором назвали позицию МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования недопустимой и дискриминирующей их по национальному признаку.

"Особенно важным является четкое указание на недопустимость требования от спортсменов выражать свою политическую позицию в качестве одного из условий допуска к их участию в соревнованиях. Как было справедливо замечено экспертами ООН, "указанное условие открывает дверь для давления и интерпретаций", что, собственно, мы и видим сейчас", - написал Поздняков.

Около спорта,Станислав Поздняков,ООН,
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