В ОКР прокомментировали требование к спортсменам о выражении политической позиции

Требование Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам о выражении политической позиции в качестве одного из условий допуска к соревнованиям является недопустимым. Об этом в своем телеграм-канале в четверг написал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Ранее специальные докладчики ООН опубликовали заявление, в котором назвали позицию МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования недопустимой и дискриминирующей их по национальному признаку.
"Особенно важным является четкое указание на недопустимость требования от спортсменов выражать свою политическую позицию в качестве одного из условий допуска к их участию в соревнованиях. Как было справедливо замечено экспертами ООН, "указанное условие открывает дверь для давления и интерпретаций", что, собственно, мы и видим сейчас", - написал Поздняков.