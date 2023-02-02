В ОКР прокомментировали требование к спортсменам о выражении политической позиции

"Особенно важным является четкое указание на недопустимость требования от спортсменов выражать свою политическую позицию в качестве одного из условий допуска к их участию в соревнованиях. Как было справедливо замечено экспертами ООН, "указанное условие открывает дверь для давления и интерпретаций", что, собственно, мы и видим сейчас", - написал Поздняков.