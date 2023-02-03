Польша призовет бойкотировать ОИ-2024 года в случае участия россиян и белорусов

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский считает, что Олимпийские игры 2024 года следует бойкотировать, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит к участию в них спортсменов из России и Белоруссии. С таким утверждением он выступил в пятницу в эфире радиостанции RMF.
"Если спортсмены из России и Белоруссии были бы допущены к Играм 2024 года, то мы должны просто бойкотировать эти игры. Не должно быть участия в таких играх. Это давление, которое мы должны оказать на МОК. Это мое мнение, спортивные союзы будут сами принимать решения, так как они независимы от правительства. Но я буду призывать всех принять такое решение", - отметил Яблоньский.
В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года он выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских атлетов осуждать спецоперацию.