Польша призовет бойкотировать ОИ-2024 года в случае участия россиян и белорусов

"Если спортсмены из России и Белоруссии были бы допущены к Играм 2024 года, то мы должны просто бойкотировать эти игры. Не должно быть участия в таких играх. Это давление, которое мы должны оказать на МОК. Это мое мнение, спортивные союзы будут сами принимать решения, так как они независимы от правительства. Но я буду призывать всех принять такое решение", - отметил Яблоньский.