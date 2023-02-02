На матче школьных команд в США в результате драки погиб болельщик. Видео

На матче школьных команд в северном Вермонте во вторник между зрителями произошла драка, в результате которой погиб 60-летний мужчина.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Полиция проводит расследование.

Инцидент произошел в общественном образовательном центре Олбурга во время баскетбольного матча между мальчиками седьмого и восьмого классов школ Олбурга и Сент-Олбанса.

На видео, которое было снято с трибуны, видно, как взрослые дерутся на площадке, в то время как дети наблюдают за происходящим со стороны. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, драка уже закончилась.