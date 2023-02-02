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2 часа назад

США выступили за сохранение запрета на символы России на соревнованиях

Илья Родин

Вашингтон выступает за сохранение запрета на любую символику России и Белоруссии на международных турнирах, заявила в четверг, 2 февраля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».

США выступили за сохранение запрета на символы России на соревнованиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в западных странах идет бурная общественная дискуссия по поводу допуска атлетов из России и Белоруссии на крупные международные соревнования, в том числе, на Олимпиаду в Париже.

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Жан-Пьер пояснила, что в случае допуска спортсменов из этих двух государств на турниры, должно быть предельно ясно, что они не представляют свои страны.

Использование на турнирах государственных флагов, эмблем и гимнов РФ и РБ должно быть запрещено, подчеркнула пресс-секретарь.

Около спорта,Администрация США,
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