США выступили за сохранение запрета на символы России на соревнованиях

Вашингтон выступает за сохранение запрета на любую символику России и Белоруссии на международных турнирах, заявила в четверг, 2 февраля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в западных странах идет бурная общественная дискуссия по поводу допуска атлетов из России и Белоруссии на крупные международные соревнования, в том числе, на Олимпиаду в Париже.

Жан-Пьер пояснила, что в случае допуска спортсменов из этих двух государств на турниры, должно быть предельно ясно, что они не представляют свои страны.