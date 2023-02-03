Чемпион ОИ Васильев: «Прибалтика и Польша поражены вирусом сумасшествия»

— Это уже рядовое заявление. Вот если бы они высказались в противоположном ключе, тогда мы обсудили бы, что с ними случилось. Совершенно очевидно, что все эти четыре страны поражены вирусом сумасшествия. Это уже агония прибалтийских стран, в последние дни своего существования они не знают, как побольнее укусить Россию. На такие заявления нужно смотреть с улыбкой и великим сожалением. Эти страны уничтожают себя чувством ненависти, это очень опасное чувство, оно может привести к самоуничтожению, — сказал Васильев «Матч ТВ».