Чемпион ОИ Васильев: «Прибалтика и Польша поражены вирусом сумасшествия»

Литва, Латвия, Эстония и Польша поражены вирусом сумасшествия, они уже не знают, как побольнее укусить Россию и российский спорт, сказал «Матч ТВ» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее министерство образования, науки и спорта Литвы сообщило, что министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с совместным заявлением, где призвали не пускать спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры в 2024 году.
— Это уже рядовое заявление. Вот если бы они высказались в противоположном ключе, тогда мы обсудили бы, что с ними случилось. Совершенно очевидно, что все эти четыре страны поражены вирусом сумасшествия. Это уже агония прибалтийских стран, в последние дни своего существования они не знают, как побольнее укусить Россию. На такие заявления нужно смотреть с улыбкой и великим сожалением. Эти страны уничтожают себя чувством ненависти, это очень опасное чувство, оно может привести к самоуничтожению, — сказал Васильев «Матч ТВ».
МОК 25 января объявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе российских и белорусских атлетов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. 2 февраля в комитете отметили, что этот вопрос пока не обсуждался и у организации всё еще нет критериев, по которым может осуществляться индивидуальный допуск к соревнованиям.