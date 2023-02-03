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1 час назад

«Литва, Латвия, Эстония и Польша поражены вирусом сумасшествия» — олимпийский чемпион Васильев

Матч ТВ

Литва, Латвия, Эстония и Польша поражены вирусом сумасшествия, они уже не знают, как побольнее укусить Россию и российский спорт, сказал «Матч ТВ» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Чемпион ОИ Васильев: «Прибалтика и Польша поражены вирусом сумасшествия»
Фото: матч твматч тв

Ранее министерство образования, науки и спорта Литвы сообщило, что министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с совместным заявлением, где призвали не пускать спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры в 2024 году.

— Это уже рядовое заявление. Вот если бы они высказались в противоположном ключе, тогда мы обсудили бы, что с ними случилось. Совершенно очевидно, что все эти четыре страны поражены вирусом сумасшествия. Это уже агония прибалтийских стран, в последние дни своего существования они не знают, как побольнее укусить Россию. На такие заявления нужно смотреть с улыбкой и великим сожалением. Эти страны уничтожают себя чувством ненависти, это очень опасное чувство, оно может привести к самоуничтожению, — сказал Васильев «Матч ТВ».

МОК 25 января объявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе российских и белорусских атлетов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. 2 февраля в комитете отметили, что этот вопрос пока не обсуждался и у организации всё еще нет критериев, по которым может осуществляться индивидуальный допуск к соревнованиям.

Около спорта,Дмитрий Васильев,
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