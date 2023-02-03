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6 минут назад

Валерий Газзаев: «После ангажированных решений, принятых МОК в 2022 году против наших атлетов, имидж и репутация Олимпийских игр, по сути, уничтожены»

Sports.ru

Экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился мнением о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Газзаев высказался о возможном участии российских спортсменов в ОИ в нейтральном статусе
Фото: sports.rusports.ru

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении ими строгих правил.

«В связи с этим два главных вопроса. Во-первых, сможет ли МОК действительно принять такое решение вопреки огромному политическому давлению.

Мы ведь уже слышим об антироссийской коалиции во главе с Польшей, Великобританией и Норвегией. И, во-вторых, нужно ли России (как, впрочем, и Беларуси) соглашаться на подобные унизительные условия.

Еще недавно ответ на второй вопрос звучал бы однозначно – да, конечно, нужно участвовать. Ведь сама возможность состязаться с атлетами из других стран, с лучшими из лучших – это, безусловно, главное в карьере любого амбициозного спортсмена.

Кроме того, и на двух предыдущих Олимпиадах Россия выступала в нейтральном статусе. Так что нам вроде бы не привыкать.

Однако с тех пор поменялось очень, очень многое. После ангажированных решений, принятых МОК в течение 2022 года против наших атлетов, имидж и репутация Олимпийских игр, по сути, уничтожены.

Из самого значимого, наряду с футбольным чемпионатом мира, спортивного турнира на планете, который становится абсолютной вершиной в карьере любого спортсмена, Олимпиада превратилась в площадку для политических манифестов и интриг.

Уже как будто и не важно, кто завоевал медали, кто какой рекорд поставил, как проходил тот или иной матч или состязание. От принципа «спорт вне политики» и следа не осталось.

Причем, я убежден, в самом МОК это тоже понимают. Потому и вроде бы пытаются сейчас вернуть наших спортсменов на Игры – или хотя бы показать, что пытаются. Чтобы хоть как-то сохранить потерянное лицо.

И кто гарантирует, что наших спортсменов не начнут попросту использовать и провоцировать, наплевав на спортивные ценности?» – написал Газзаев в колонке для «СЭ».

Около спорта,Валерий Газзаев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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