Валуев высказался о желании Польши бойкотировать ОИ-2024 в случае участия россиян

«Да и хрен с ними — пусть бойкотируют. Станет ли Олимпиада хуже без поляков? Любая Олимпиада станет хуже, если туда не приезжают лучшие спортсмены стран. Прошу прощения за выражение, но они путают хрен с нормальной ручкой. Забывают, что Олимпиада как раз для того, чтобы показывать спортивные результаты и выражаться таким образом. Должны были давно выучить, для чего Олимпиады задумывались», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.