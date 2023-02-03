Тарасова назвала поляков «злобными людьми»

Дипломат ранее заявил, что Польша должна бойкотировать Олимпийские игры 2024 года, если в них будут участвовать российские и белорусские спортсмены.

«Поляки уже не в первый раз делают такие заявления. Злобные люди. Ничего страшного, если откажутся участвовать. Мир переживет Олимпиаду без них», — цитирует Тарасову «Чемпионат.com».

Яблоньский подчеркнул, что это его личное мнение и он не будет призывать всех к бойкоту. По его словам, спортивные союзы будут сами принимать решения, так как они независимы от правительства.