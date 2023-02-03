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3 часа назад

Тарасова назвала поляков «злобными людьми» после слов заместителя МИД страны Яблоньского

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского.

Тарасова назвала поляков «злобными людьми»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дипломат ранее заявил, что Польша должна бойкотировать Олимпийские игры 2024 года, если в них будут участвовать российские и белорусские спортсмены.

«Поляки уже не в первый раз делают такие заявления. Злобные люди. Ничего страшного, если откажутся участвовать. Мир переживет Олимпиаду без них», — цитирует Тарасову «Чемпионат.com».

Яблоньский подчеркнул, что это его личное мнение и он не будет призывать всех к бойкоту. По его словам, спортивные союзы будут сами принимать решения, так как они независимы от правительства.

Игры пройдут в столице Франции и продлятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Около спорта,Павел Яблоньский,Татьяна Тарасова,
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