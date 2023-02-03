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3 часа назад

«В США за то же самое или меньшее преступление могли быть дать два-три пожизненных» — Бут о Грайнер

Матч ТВ

Предприниматель Виктор Бут в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» заявил, что за преступление, которое баскетболистка Бриттни Грайнер совершила в России, в США ее могло ожидать два три пожизненных срока.

Виктор Бут рассказал о Бриттни Грайнер
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Грайнер была задержана в феврале 2022 года при попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево». 4 августа Химкинский городской суд приговорил американку к 9 годам колонии общего режима по делу о контрабанде наркотических средств. В октябре Московский областной суд утвердил приговор. Помимо тюремного срока, баскетболистка была наказана штрафом в 1 миллион рублей. 32 летняя спортсменка отбывала наказание в исправительной колонии № 2 в поселке Явас. 8 декабря МИД России подтвердило обмен баскетболистки на россиянина Виктора Бута

— Знал ли я Грайнер до освобождения? Конечно, для США баскетбол — больше чем футбол и хоккей по количеству фанатов, там сильная группа поддержки. После ее ареста каждый день на спортивных каналах была эта информация. Это давление сыграло свою роль, что американское правительство оказалось вынуждено пойти и сделать этот обмен.

Суд нашел ее виновной, поэтому комментировать решение суда… Не мне решать, в том плане, виновата она или нет. А сроки заключения? Поймите, в США за то же самое или меньшее преступление могли быть дать два три пожизненных.

Я пытаюсь просто объяснить, что с чем сравнивать. Мы, россияне, могли думать, что это жестокий приговор. Но в Америке не так. У нее нашли запрещенную субстанцию.

Вы знаете, какая проблема с наркотиками в США? Там умерло за год 140 тысяч человек, ущерб наркотиков людям и экономике сложно сосчитать. Нужно вести серьезную борьбу с наркотиками, такими, как марихуана. Это серьезная проблема. В американской системе другие сроки, после них наши кажутся легким наказанием. Или человек там сидел 30–40 лет, а потом его выпустили, потому что присяжные признались, что на них надавала полиция, — сказал Бут в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».

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