Виктор Бут рассказал о Бриттни Грайнер

Вы знаете, какая проблема с наркотиками в США? Там умерло за год 140 тысяч человек, ущерб наркотиков людям и экономике сложно сосчитать. Нужно вести серьезную борьбу с наркотиками, такими, как марихуана. Это серьезная проблема. В американской системе другие сроки, после них наши кажутся легким наказанием. Или человек там сидел 30–40 лет, а потом его выпустили, потому что присяжные признались, что на них надавала полиция, — сказал Бут в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».