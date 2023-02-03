Кафельников прокомментировал возможное участие российских спортсменов на ОИ

Двукратный чемпион турниров Большого шлема в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Нет ни малейшего сомнения в том, что МОК разрешит россиянам выступать на Олимпиаде в Париже под нейтральным статусом, не подписывая каких-либо документов. К сожалению, без командных видов спорта как футбол и баскетбол, они пострадают больше всех», — написал экс-теннисист в соцсетях.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

С весны 2022 года российские спортсмены не принимают участие в соревнованиях в большинстве дисциплин. В некоторых видах они допущены как нейтральные спортсмены.