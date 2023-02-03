Глава федерации борьбы высказался об участии спортсменов из РФ в соревнованиях

Президент Международной федерации борьбы (United World Wrestling) Ненад Лалович отметил, что спортсмены не могут отстраняться от участия в соревнованиях только по причине своего гражданства.

Ранее МОК выступил с обновленной позицией относительно допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в которых отметил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. В большинстве видов спорта на фоне ситуации на Украине российские спортсмены были лишены возможности выступать на международных турнирах.