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2 часа назад

«Мы не можем отстранять спортсменов только из-за их паспорта» — глава Международной федерации борьбы

Матч ТВиещё 1

Президент Международной федерации борьбы (United World Wrestling) Ненад Лалович отметил, что спортсмены не могут отстраняться от участия в соревнованиях только по причине своего гражданства.

Глава федерации борьбы высказался об участии спортсменов из РФ в соревнованиях
Фото: матч твматч тв

Ранее МОК выступил с обновленной позицией относительно допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в которых отметил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. В большинстве видов спорта на фоне ситуации на Украине российские спортсмены были лишены возможности выступать на международных турнирах.

— Мы не можем банить спортсменов только из за их паспортов, — цитирует Лаловича Reuters.

Около спорта,Ненад Лалович,
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