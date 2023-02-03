Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
2 часа назад

Вяльбе — о международных соревнованиях: если возвращаться, то только с флагом и гимном

Чемпионат.com

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о возможном участии российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе: без гимна и флага.

Вяльбе отреагировала на заявления МОК об участии о международных соревнованиях
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Если возвращаться, то только с флагом и гимном. В данной ситуации под нейтральным статусом нет», — приводит слова Елены Вяльбе «Матч ТВ».

Вчера, 2 февраля, Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором заявил: «Одно совершенно ясно: мы не говорим о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы установили, включая отсутствие какой-либо идентификации с их страной и НОК и полное соблюдение антидопинговых правил».

Около спорта,Елена Вяльбе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители