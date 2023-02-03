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2 часа назад

РФС заключил соглашение с китайской компанией Rigour Tech о поставке оборудования

ТАССиещё 5

Российский футбольный союз (РФС) заключил контракт о поставках оборудования для виртуального определения офсайдных линий с китайской компанией Rigour Tech. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба РФС.

РФС заключил соглашение с китайской компанией о поставке оборудования
Фото: ТАССТАСС

"На сегодняшний день виртуальная система определения офсайдных линий проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА (Международная федерация футбола - прим. ТАСС). После получения документов она может быть использована на матчах Мир - Российской премьер-лиги и в телетрансляциях", - говорится в сообщении.

"При выборе нового партнера для системы офсайдных линий для нас были важны качество, точность и скорость работы. Технология компании Rigour Tech показала хорошие результаты во время тестирования. Очень важно, что сейчас ФИФА проводит финальный этап сертификации системы, после положительного решения у нас будет возможность ее использовать на матчах и в телетрансляциях. Уверен, что в дальнейшем сотрудничество РФС с Rigour не будет ограничено предоставлением технологии офсайдных линий", - сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

7 июля 2022 года в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что система видеоассистента рефери (VAR) от провайдера Slomo на данный момент не обладает функционалом виртуальных офсайдных линий. 25 августа глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил журналистам, что организация рассчитывает на появление офсайдных линий системы VAR во второй части сезона Российской премьер-лиги.

Около спорта,Максим Митрофанов,РФС,
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