РФС заключил соглашение с китайской компанией о поставке оборудования

"При выборе нового партнера для системы офсайдных линий для нас были важны качество, точность и скорость работы. Технология компании Rigour Tech показала хорошие результаты во время тестирования. Очень важно, что сейчас ФИФА проводит финальный этап сертификации системы, после положительного решения у нас будет возможность ее использовать на матчах и в телетрансляциях. Уверен, что в дальнейшем сотрудничество РФС с Rigour не будет ограничено предоставлением технологии офсайдных линий", - сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.