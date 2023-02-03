Свищев призвал лишить Польшу права участвовать на Олимпиадах под национальным флагом

«Я считаю, что Польша вмешивается в дела МОК. Именно в этом упрекали Россию, что мы вмешивались в дела РУСАДА, независимых спортивных организаций, национальных спортивных организаций. Почему бы Польшу не наказать? Яблоньский прямо сказал, что Польша пытается оказать давление на МОК. Надо лишить поляков права участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом Польши», — сказал Свищев в беседе с «Газетой.Ru».