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1 час назад

Свищев призвал лишить Польшу права участвовать на Олимпиадах под национальным флагом

Газета.Ruиещё 1

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев считает, что Польшу надо лишить права участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом из-за того, что страна вмешивается в дела Международного олимпийского комитета (МОК).

Свищев призвал лишить Польшу права участвовать на Олимпиадах под национальным флагом
Фото: 

«Я считаю, что Польша вмешивается в дела МОК. Именно в этом упрекали Россию, что мы вмешивались в дела РУСАДА, независимых спортивных организаций, национальных спортивных организаций. Почему бы Польшу не наказать? Яблоньский прямо сказал, что Польша пытается оказать давление на МОК. Надо лишить поляков права участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом Польши», — сказал Свищев в беседе с «Газетой.Ru».

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что его страна должна бойкотировать Олимпийские игры 2024 года, если в них будут участвовать российские и белорусские спортсмены.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские спортсмены в нынешней ситуации должны выступать только с флагом и гимном своей страны.

Около спорта,Павел Яблоньский,Елена Вяльбе,Дмитрий Свищев,Госдума,
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