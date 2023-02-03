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1 час назад

Тихонов назвал поляков «продажными людьми» после слов заместителя МИД страны Яблоньского

Газета.Ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского.

Тихонов отреагировал на слова заместителя МИД Польши Яблоньского
Фото: 

Дипломат ранее заявил, что Польша должна бойкотировать Олимпийские игры 2024 года, если в них будут участвовать российские и белорусские спортсмены.

«Не стоит обращать внимание. Поляки всегда были «купи-продай». Где они в спорте, кому они составили конкуренцию? Поляк как был поляком, так им и останется. Продажные люди.

Дружить надо с сильными, а всю эту братву балтийскую, польскую надо гнать поганой метлой. Тем более это говорят даже не спортсмены, а политики.

Я уже говорил, что в политику надо выбирать cпортcменов. Был турнир Ярыгина, 13 cтран, заканчиваетcя cхватка, бои без правил, уходят вcе в крови, падают без cознания — поднимаютcя, обнимают и поздравляют друг друга. Вот кого нужно cтавить в политику, а не этих cловоблудов», — цитирует Тихонова Sport24.

Игры пройдут в столице Франции и продлятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

С весны 2022 года российские спортсмены не принимают участие в соревнованиях в большинстве дисциплин. В некоторых видах они допущены как нейтральные спортсмены.

Ранее председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев призвал лишить Польшу права участвовать на Олимпиадах под национальным флагом.

Около спорта,Павел Яблоньский,Дмитрий Свищев,Александр Тихонов,Госдума,
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