Тихонов отреагировал на слова заместителя МИД Польши Яблоньского

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского.

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Дипломат ранее заявил, что Польша должна бойкотировать Олимпийские игры 2024 года, если в них будут участвовать российские и белорусские спортсмены.

«Не стоит обращать внимание. Поляки всегда были «купи-продай». Где они в спорте, кому они составили конкуренцию? Поляк как был поляком, так им и останется. Продажные люди.

Дружить надо с сильными, а всю эту братву балтийскую, польскую надо гнать поганой метлой. Тем более это говорят даже не спортсмены, а политики.

Я уже говорил, что в политику надо выбирать cпортcменов. Был турнир Ярыгина, 13 cтран, заканчиваетcя cхватка, бои без правил, уходят вcе в крови, падают без cознания — поднимаютcя, обнимают и поздравляют друг друга. Вот кого нужно cтавить в политику, а не этих cловоблудов», — цитирует Тихонова Sport24.

Игры пройдут в столице Франции и продлятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

С весны 2022 года российские спортсмены не принимают участие в соревнованиях в большинстве дисциплин. В некоторых видах они допущены как нейтральные спортсмены.