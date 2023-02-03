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33 минуты назад

Губерниев заявил, что осудившие российскую лыжницу Ступак норвежцы могут заткнуться

Газета.Ru

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание главы Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрика Ресте о том, что россиянка Юлия Ступак не должна тренироваться в Италии на трассах Кубка мира.

Губерниев заявил, что осудившие российскую лыжницу норвежцы могут заткнуться
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«Это не вопрос норвежцев. Здесь они могут только заткнуться. Это только вопрос взаимоотношений Юлии Ступак с властями Италии, которые ее впустили.

Cейчаc она тренируетcя c Крамером или c кем-то там еще. Это не вопроc норвежцев, cлишком много на cебя берут, и они могут только заткнутьcя. Ответим им cпокойно по-английcки shut up», — приводит слова телеведущего «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 3 февраля, тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Юлия Ступак тренируется в Италии, чтобы лучше подготовиться к российским стартам «Чемпионские высоты». С 3 по 5 февраля в итальянском Тоблахе проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. В октябре это решение было продлено на сезон-2022/23.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал поляков «продажными людьми» после слов заместителя МИД страны Павла Яблоньского о бойкоте Олимпийских игр — 2024.

Около спорта,Юлия Ступак,Павел Яблоньский,Юрий Бородавко,Дмитрий Губерниев,Александр Тихонов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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