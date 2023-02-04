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5 часов назад

Виталий Кличко: просим Баха не допустить участия россиян в олимпийских соревнованиях

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Мэр Киева, обладатель званий «Почётный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC Виталий Кличко обратился к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

Виталий Кличко обратился с призывом к главе МОК Томасу Баху
Фото: BetassistBetassist

«Мы — все спортсмены Украины, НОК, мой брат Владимир, олимпийский чемпион, — обращаемся к МОК и лично к господину Баху – прекратите любое участие россиян и белорусов в олимпийских соревнованиях в случае продолжения проведения подобной политики руководством их государств», — цитирует чиновника Kamp-Sport.

Министры спорта стран Европы 10 февраля обсудят вопрос допуска россиян на соревнования

Накануне Бах заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси до летней Олимпиады в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. По словам главы МОК, спортсмены не должны подвергаться дискриминации и бану, даже если их страны находятся в состоянии вооружённого конфликта.

Добавим, что Польша и Великобритания уже сообщили о создании коалиции против участия россиян в ОИ-2024, Украина также намерена бойкотировать Игры.

Около спорта,Томас Бах,Виталий Кличко,
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