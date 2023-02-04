Виталий Кличко обратился с призывом к главе МОК Томасу Баху

Мэр Киева, обладатель званий «Почётный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC Виталий Кличко обратился к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху .

«Мы — все спортсмены Украины, НОК, мой брат Владимир, олимпийский чемпион, — обращаемся к МОК и лично к господину Баху – прекратите любое участие россиян и белорусов в олимпийских соревнованиях в случае продолжения проведения подобной политики руководством их государств», — цитирует чиновника Kamp-Sport.

Накануне Бах заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси до летней Олимпиады в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. По словам главы МОК, спортсмены не должны подвергаться дискриминации и бану, даже если их страны находятся в состоянии вооружённого конфликта.