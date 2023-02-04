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2 часа назад

В Чехии исключили бойкот Олимпийских игр из-за России

Илья Родин

Олимпийский комитет Чехии исключает бойкот Олимпиады-2024 в случае допуска на нее спортсменов из России и Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ОКЧ.

В Чехии исключили бойкот Олимпийских игр из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе пояснили, что организация выступает категорически против бойкота Олимпиады.

Представители ОКЧ подчеркнули, что не желают «наказывать чешских спортсменов за действия России». Они добавили, что извинились перед атлетами за бойкот Олимпиады-1984 и не желают снова просить прощения.

Обсуждение допуска россиян и белорусов на Игры только началось, все будет зависеть от международных федераций, резюмировали в пресс-службе.

Напомним, что ранее в МОК допустили возвращение спортсменов из России и Белоруссии на Игры при соблюдении ряда жестких условий.

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