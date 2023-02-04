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3 часа назад

Против Алвеса, обвиняемого в изнасиловании, дали показания свидетели

Майк Габриелян

Против футболиста Алвеса, обвиняемого в изнасиловании девушки, дали показания свидетели. Об этом сообщает Marca со ссылкой на источники в суде.

Против обвиняемого в изнасиловании Алвеса дали показания свидетели
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пятницу двоюродная сестра и подруга предполагаемой жертвы дали свидетельские показания перед судьей, расследующим дело Алвеса по обвинению в сексуальном насилии.

Они поддержали версию потерпевшей и заявили, что футболист сам подошел к ним, когда они отдыхали в VIP-зоне.

Бразильский футболист обвиняется в сексуальном насилии над молодой женщиной. По ее версии, все произошло в уборной комнате ночного клуба Sutton в Барселоне 30 декабря.

39-летний Алвес провел последние две недели в предварительном заключении в тюрьме недалеко от Барселоны. Ему отказали в освобождении под залог. Расследование может продолжаться несколько недель.

Алвес завоевал 42 футбольных титула, включая три выигранные Лиги чемпионов с «Барселоной» и два Кубка Америки с Бразилией. Контракт спортсмена с мексиканским клубом «Пумас» был расторгнут после ареста.

Ранее сообщалось, что супруга Алвеса подала на развод.

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