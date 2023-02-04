Против обвиняемого в изнасиловании Алвеса дали показания свидетели

Против футболиста Алвеса, обвиняемого в изнасиловании девушки, дали показания свидетели. Об этом сообщает Marca со ссылкой на источники в суде.
В пятницу двоюродная сестра и подруга предполагаемой жертвы дали свидетельские показания перед судьей, расследующим дело Алвеса по обвинению в сексуальном насилии.
Они поддержали версию потерпевшей и заявили, что футболист сам подошел к ним, когда они отдыхали в VIP-зоне.
Бразильский футболист обвиняется в сексуальном насилии над молодой женщиной. По ее версии, все произошло в уборной комнате ночного клуба Sutton в Барселоне 30 декабря.
39-летний Алвес провел последние две недели в предварительном заключении в тюрьме недалеко от Барселоны. Ему отказали в освобождении под залог. Расследование может продолжаться несколько недель.
Алвес завоевал 42 футбольных титула, включая три выигранные Лиги чемпионов с «Барселоной» и два Кубка Америки с Бразилией. Контракт спортсмена с мексиканским клубом «Пумас» был расторгнут после ареста.
Ранее сообщалось, что супруга Алвеса подала на развод.