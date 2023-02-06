Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Доминик Гашек в своих соцсетях раскритиковал чешское телевидение за показ прощального боя россиянина Федора Емельяненко. До этого он осуждал руководство НХЛ за участие россиян в Матче звезд.
«Вещание НХЛ с гражданами России не только отвратительно, но и является рекламой СВО. Но TV Nova еще выше поднял планку. Законодательство нужно сделать так, чтобы мы лучше защищали себя и своих союзников», — написал Гашек.
5 февраля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.
В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.
Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.
Ранее глава НХЛ Гэрри Беттмэн выразил несогласие с Гашеком, выступившим против участия россиян на Матче звезд.