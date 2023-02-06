14 волейболисток и десятки борцов оказались под завалами в Турции

В турецкой провинции Малатья после замлетрясения под завалами оказались 14 волейболисток женской команды «Хатай». О судьбе спортсменок ничего неизвестно. Местные СМИ сообщают, что пострадали также члены мужского ВК «Малатья Метрополитен Беледиеспор». По данным Fanatik, троих спортсменов удалось найти.

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В городе Кахраманмараш под завалы попали 40 атлетов из борцовского клуба. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Таха Акгюль заявил, что здание, где занимались мужчины, оказалось полностью разрушено.