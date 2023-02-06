14 волейболисток и десятки борцов оказались под завалами в Турции

В турецкой провинции Малатья после замлетрясения под завалами оказались 14 волейболисток женской команды «Хатай». О судьбе спортсменок ничего неизвестно. Местные СМИ сообщают, что пострадали также члены мужского ВК «Малатья Метрополитен Беледиеспор». По данным Fanatik, троих спортсменов удалось найти.
В городе Кахраманмараш под завалы попали 40 атлетов из борцовского клуба. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Таха Акгюль заявил, что здание, где занимались мужчины, оказалось полностью разрушено.
Добавим, что ФК «Хатайспор» из элитного турецкого дивизиона всё ещё не может дозвониться до своего футболиста Кристиана Атсу. Ганский хавбек выступал ранее за «Челси», «Порту», «Ньюкасл Юнайтед», «Эвертон».