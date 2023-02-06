Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
49 минут назад

14 волейболисток и десятки борцов оказались под завалами после землетрясения в Турции

Betassist

В турецкой провинции Малатья после замлетрясения под завалами оказались 14 волейболисток женской команды «Хатай». О судьбе спортсменок ничего неизвестно. Местные СМИ сообщают, что пострадали также члены мужского ВК «Малатья Метрополитен Беледиеспор». По данным Fanatik, троих спортсменов удалось найти.

14 волейболисток и десятки борцов оказались под завалами в Турции
Фото: BetassistBetassist

В городе Кахраманмараш под завалы попали 40 атлетов из борцовского клуба. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Таха Акгюль заявил, что здание, где занимались мужчины, оказалось полностью разрушено.

Добавим, что ФК «Хатайспор» из элитного турецкого дивизиона всё ещё не может дозвониться до своего футболиста Кристиана Атсу. Ганский хавбек выступал ранее за «Челси», «Порту», «Ньюкасл Юнайтед», «Эвертон».

Около спорта,Кристиан Атсу,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители