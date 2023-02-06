Медведева ответила на вопрос, хотелось бы ей в будущем стать журналистом

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева в своём телеграмм-канале ответила на вопрос, хотелось бы ей в будущем стать журналистом.

«Брать интервью понравилось. Хоть и сложнее, чем быть гостем. Хочу развиваться, но про журналистику в плане статей, пока не думала», — ответила Евгения Медведева .

После Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. В последнем сезоне «Ледникового периода» Евгения в паре с актёром театра и кино Фёдором Федотовым заняла второе место.