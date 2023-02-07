Карту болельщика можно будет оформить без посещения МФЦ

Карту болельщика, которая нужна для посещения некоторых спортивных мероприятий, в скором времени можно будет оформить с помощью мобильного приложения, без необходимости визита в МФЦ, сообщает пресс служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).

Фото: ФК "Урал" ФК "Урал"

Приложение позволяет, в частности, оформить карту на себя и на детей, предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч без доступа в Интернет, передать билет другому человеку, узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте. Для посещения стадиона достаточно будет показать QR код из приложения на входе.

На данный момент карту уже получили 375 тысяч человек.С начала сезона 2022/23 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «ПАРИ НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов на Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.