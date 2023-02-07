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1 час назад

Карту болельщика можно будет оформить без посещения МФЦ — Минцифры

Матч ТВ

Карту болельщика, которая нужна для посещения некоторых спортивных мероприятий, в скором времени можно будет оформить с помощью мобильного приложения, без необходимости визита в МФЦ, сообщает пресс служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).

Карту болельщика можно будет оформить без посещения МФЦ
Фото: ФК "Урал"ФК "Урал"

Приложение позволяет, в частности, оформить карту на себя и на детей, предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч без доступа в Интернет, передать билет другому человеку, узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте. Для посещения стадиона достаточно будет показать QR код из приложения на входе.

На данный момент карту уже получили 375 тысяч человек.С начала сезона 2022/23 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «ПАРИ НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов на Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны доступны на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Около спорта,Минкомсвязь РФ,Крылья Советов,Фонбет,
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