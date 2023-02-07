"Главное - выжить", - Тарасова о состоянии Костомарова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о состоянии фигуриста, олимпийского чемпиона — 2006 Романа Костомарова, который по-прежнему находится в больнице. Она подчеркнула, что спортивное сообщество обязательно окажет ему помощь в реабилитации, но главное сейчас не это.

«[Помощь] будет оказана, это не вопрос, вопрос в состоянии здоровья. Главное — выжить в этой тяжелой борьбе с болезнью», — приводит слова Тарасовой «Говорит Москва».

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в «Коммунарке». Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО. 24 января спортсмена отключили от аппарата, но у него продолжались проблемы с кровообращением.

До госпитализации спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».