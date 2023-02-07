Врачи пытаются сохранить Костомарову руки после ампутации обеих стоп

«К сожалению, врачи были вынуждены ампутировать ему обе стопы. Сейчас его организм идёт на поправку. В данный момент идёт борьба за руки. Костомаров пришёл в сознание. В целом его состояние улучшается, однако он в реанимации. Врачи пристально за ним следят», — сказал источник.

10 января стало известно, что Романа Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сообщалось, что из-за ЭКМО у фигуриста началось отмирание клеток. Заметим, что ещё в начале 2023 года он принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом Игр в Турине в 2006 году в танцах на льду, двукратным чемпионом мира, а также трёхкратным чемпионом Европы. В 2006 году после успеха в Турине они объявили о завершении карьеры.