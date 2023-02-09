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1 час назад

За футболку Роналду предложили более 86 тысяч евро

Матч ТВиещё 1

Бывший игрок «Ювентуса» Мерих Демирал выставил на аукцион футболку Криштиану Роналду с автографом португальского нападающего.

За футболку Роналду предложили более 86 тысяч евро
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Демирал через социальные сети сообщил, что стоимость футболки достигла отметки в 86 613 евро.

На продажу также выставлены футболки защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и нападающего «Ромы» Пауло Дибалы.

Все вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим землетрясения в Турции.

В понедельник на юго востоке Турции произошел ряд мощных землетрясений. По последним данным, число погибших превысило 12 тысяч человек.

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