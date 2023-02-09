За футболку Роналду предложили более 86 тысяч евро

Бывший игрок «Ювентуса» Мерих Демирал выставил на аукцион футболку Криштиану Роналду с автографом португальского нападающего.

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Демирал через социальные сети сообщил, что стоимость футболки достигла отметки в 86 613 евро.

На продажу также выставлены футболки защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и нападающего «Ромы» Пауло Дибалы.

Все вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим землетрясения в Турции.