За футболку Роналду предложили более 86 тысяч евро

Бывший игрок «Ювентуса» Мерих Демирал выставил на аукцион футболку Криштиану Роналду с автографом португальского нападающего.
Демирал через социальные сети сообщил, что стоимость футболки достигла отметки в 86 613 евро.
На продажу также выставлены футболки защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и нападающего «Ромы» Пауло Дибалы.
Все вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим землетрясения в Турции.
В понедельник на юго востоке Турции произошел ряд мощных землетрясений. По последним данным, число погибших превысило 12 тысяч человек.