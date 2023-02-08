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1 час назад

Навка — Костомарову: покажи этому миру, что ты способен на многое!

Чемпионат.comиещё 5

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая выступала в дуэте с Романом Костомаровым, поздравила бывшего партнёра с днём рождения. Сегодня, 8 февраля, Костомарову исполняется 46 лет.

Навка поздравила Костомарова с Днем рождения
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Рома, сегодня твой день рождения и я вс

Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаёшься! И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах, ты найдёшь свой смысл жизни и свой путь. Главное – живи.

Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится! Поклонники передают слова любви, веры и поддержки. Держись, набирайся сил и покажи этому миру, что ты способен на многое!!!» — написала Навка в соцсетях.

10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.

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