Лыжница Чепалова рассказала о съемках в Playboy

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова заявила, что не жалеет о съемках в мужских журналах в молодости и с радостью повторила бы этот опыт.

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«Честно — я бы сейчас все отдала, чтобы еще раз сфотографироваться в Playboy. Классный опыт. Я иногда в лицо детям своим тыкаю этот журнал и говорю: «Смотрите! Какая красота была!»

Я и в Maxim снималась, и в Швейцарии в крутом журнале, и в GQ. Бешеные фотографии. Если это красиво, эстетично, почему нет?» — цитирует Чепалову «Спорт-экспресс».

46-летняя Чепалова — победительница Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006 годов, а также двукратный серебряный и бронзовый олимпийский призер. Лыжница дважды становилась чемпионкой мира — в 2001-м и 2005-м годах. В 2001 году Чепалова одержала победу в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.