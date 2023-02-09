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1 час назад

Лыжница Чепалова заявила, что не жалеет о съемках в Playboy

Газета.Ruиещё 1

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова заявила, что не жалеет о съемках в мужских журналах в молодости и с радостью повторила бы этот опыт.

Лыжница Чепалова рассказала о съемках в Playboy
Фото: соцсетисоцсети

«Честно — я бы сейчас все отдала, чтобы еще раз сфотографироваться в Playboy. Классный опыт. Я иногда в лицо детям своим тыкаю этот журнал и говорю: «Смотрите! Какая красота была!»

Я и в Maxim снималась, и в Швейцарии в крутом журнале, и в GQ. Бешеные фотографии. Если это красиво, эстетично, почему нет?» — цитирует Чепалову «Спорт-экспресс».

46-летняя Чепалова — победительница Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006 годов, а также двукратный серебряный и бронзовый олимпийский призер. Лыжница дважды становилась чемпионкой мира — в 2001-м и 2005-м годах. В 2001 году Чепалова одержала победу в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.

В 2009 году Чепалова объявила о завершении карьеры. В декабре того же года она была дисквалифицирована на два года за применение допинга — рекомбинантного эритропоэтина.

Около спорта,Юлия Чепалова,
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