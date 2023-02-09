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1 час назад

Нападающий сборной Украины избил провоцировавшего его россиянина

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Нападающий «Шахтёра» и сборной Украины Даниил Сикан попал в скандал на сборе в Турции, сообщается в YouTube-канале «Взбiрна».

Нападающий сборной Украины избил россиянина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В отеле, где проживала команда, группа россиян увидела футболиста и начала использовать провокационные кричалки. Сикан нанёс одному из провокаторов удар, сбивший его с ног. Пострадавшего отправили в больницу с черепно-мозговой травмой. Отмечается, что российский турист находился в состоянии алкогольного опьянения. «Шахтёр» мирным образом смог уладить ситуацию.

Бывший футболист сборной Украины умер в возрасте 46 лет

На счету 21-летнего Сикана шесть голов и одна результативная передача в 17 матчах за «Шахтёр» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2 млн. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

За сборную Украины Сикан провёл шесть матчей, в которых забил один гол.

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