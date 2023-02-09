Верховный суд признал законным введение в России карты болельщика

Верховный суд РФ отклонил иск, оспаривавший законность введения в России карты болельщика для посещения спортивных состязаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Судом оставлен без удовлетворения иск Игоря Коняева, оспаривавшего распоряжение правительства, которым был установлен список мероприятий, для посещения которых необходимо оформить карту болельщика", - сказала собеседница агентства.
Согласно материалам дела, адвокат Коняев посчитал свои права нарушенными и просил отменить распоряжение правительства. Отказ суда в удовлетворении иска пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.
Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на "Госуслугах" появилась у зрителей 4 июля 2022 года.
С июля карта болельщика нужна для прохода на матчи Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионах в пяти городах - Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С 1 декабря система должна работать на всех стадионах, принимающих матчи высшего дивизиона чемпионата России. Сезон в РПЛ 13 ноября ушел на зимнюю паузу, первые игры после перерыва пройдут в начале марта 2023 года.