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1 час назад

Томас Бах заявил, что бойкот Украиной Игр в Париже станет нарушением Олимпийской хартии

ТАССиещё 5

Возможный бойкот летних Игр 2024 года в Париже со стороны Национального олимпийского комитета (НОК) Украины станет нарушением Олимпийской хартии. Об этом заявил в четверг президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в письме министру молодежи и спорта Украины, президенту НОК Украины Вадиму Гутцайту, которое приводит Reuters.

Бах заявил, что бойкот Украиной ОИ в Париже нарушит Олимпийскую хартию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже конкретно не обсуждалось, - написал Бах. - Поэтому ваше письмо коллегам из НОК, международным федерациям, членам МОК и будущим организаторам Олимпийских игр, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решений, было воспринято подавляющим большинством из них как минимум крайне прискорбно".

"Каждый НОК обязан соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии", - подчеркнул Бах, отметив, что бойкот со стороны НОК Украины Олимпийских игр в Париже станет нарушением хартии.

НОК Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Игр в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям на Олимпиаде 2024 года. 3 февраля Гутцайт заявил, что министры спорта из стран Европы намерены обсудить вопрос допуска россиян на соревнования, встреча запланирована на 10 февраля. Некоторые европейские страны также допустили возможность бойкота Игр-2024.

МОК 25 января предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать СВО.

Около спорта,Вадим Гутцайт,Томас Бах,Станислав Поздняков,
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