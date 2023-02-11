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1 час назад

Роднина призвала реформировать Международный олимпийский комитет

Газета.Ru

Депутат Государственной думы Российской Федерации, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила о необходимости реформирования Международного олимпийского комитета (МОК).

Роднина призвала реформировать МОК
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«Уже давно назрела ситуация, когда надо пересматривать, как формируется МОК. Там больше физических лиц, большинство из которых к спорту не имеют никакого отношения. Может быть, уже назрела ситуация, когда надо реформировать? Все в спорте меняется: судейство, виды спорта. Может, и олимпийскому комитету мнение большинства стран учитывать», — передает слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Международный олимпийский комитет ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины. Помимо этого, спортсмены из России и Белоруссии должны выполнить еще несколько требований, в том числе пройти полное антидопинговое тестирование.

Глава МОК Томас Бах в интервью Der Spiegel сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.

Ранее Австрийская федерация футбола не позволила защитнику сборной Австрии Александру Драговичу перейти в московский «Локомотив» во время зимнего трансферного окна.

Около спорта,Александр Драгович,Томас Бах,Ирина Роднина,Госдума,
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