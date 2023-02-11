Роднина призвала реформировать МОК

«Уже давно назрела ситуация, когда надо пересматривать, как формируется МОК. Там больше физических лиц, большинство из которых к спорту не имеют никакого отношения. Может быть, уже назрела ситуация, когда надо реформировать? Все в спорте меняется: судейство, виды спорта. Может, и олимпийскому комитету мнение большинства стран учитывать», — передает слова Родниной «Спорт-Экспресс».