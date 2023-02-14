Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в Турции

Футболисты российских и украинских команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus, где они одновременно проживали. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером в понедельник, 13 февраля. Несколько представителей украинского клуба «Минай» подошли к начальнику ярославского «Шинника» и стали требовать от него спеть гимн Украины. Тот предложил украинцам выйти на улицу и разобраться «раз на раз». Конфликт удалось погасить вмешавшимся сотрудникам отеля.

Через некоторое время несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Когда лифт прибыл на этаж, там стояла группа ярославских футболистов, и между игроками началась массовая драка. В отель пришлось вызывать сотрудников полиции и скорую помощь.

Сейчас между футболистами и представителями команд до сих пор происходят стычки. В отеле теперь на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны. В самом отеле подтвердили информацию о произошедшей драке, но заверили, что «сейчас уже все спокойно».

Ранее полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин обнялся с хавбеком «Марселя» и национальной команды Украины Русланом Малиновским после окончания матча 20-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла 29 января и завершилась со счетом 1:1.