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1 час назад

Российские хакеры «уронили» сайт клуба «Минай» после драки с россиянами в Турции

Никита Бородкин

Сайт украинского футбольного клуба «Минай» перестал работать. Как сообщает Telegram-канал Mash, ответственность за его «падение» взяли на себя хакеры из российской киберармии, которые решили поддержать членов ярославского «Шинника».

На момент публикации сайт украинской команды по-прежнему недоступен. Сколько времени уйдет на восстановление его работоспособности неизвестно.

Напомним, что накануне в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая потасовка с участием футболистов «Шинника» и членами украинской команды «Минай». Сообщалось, что первая стычка произошла еще вечером 13 февраля, когда украинские спортсмены потребовали от начальника российского клуба спеть украинский гимн. Позднее они избили россиянина в лифте, что стало поводом для массовой драки.

Украина потребовала изолировать российских футболистов в Турции

В руководстве клуба заявляли, что бронировали места в отеле еще в ноябре 2022 года, и требовали не селить игроков вместе с украинскими футболистами, однако в Royal Seginus по какой-то причине проигнорировали их просьбу. Сейчас спортсмены находятся в безопасности, «Шинник» сменил их местонахождение.

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