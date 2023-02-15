Сайт украинского футбольного клуба «Минай» перестал работать. Как сообщает Telegram-канал Mash, ответственность за его «падение» взяли на себя хакеры из российской киберармии, которые решили поддержать членов ярославского «Шинника».

На момент публикации сайт украинской команды по-прежнему недоступен. Сколько времени уйдет на восстановление его работоспособности неизвестно.

Напомним, что накануне в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая потасовка с участием футболистов «Шинника» и членами украинской команды «Минай». Сообщалось, что первая стычка произошла еще вечером 13 февраля, когда украинские спортсмены потребовали от начальника российского клуба спеть украинский гимн. Позднее они избили россиянина в лифте, что стало поводом для массовой драки.