Минспорт выделит 1,3 млрд рублей на развитие спорта в ЛНР и ДНР

"В рамках поручений правительства Минспортом проведено изыскание средств в виде пятипроцентного секвестирования со всех мероприятий министерства. 1,3 млрд рублей мы выделили на данные мероприятия. Эта сумма бьется следующим образом: на мероприятия по капитальному ремонту спортивных объектов на новых территориях выделено 520 млн рублей, на создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа - 480 млн рублей. Также на поставку оборудования в детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва будет выделено 300 млн рублей", - сказал Росляков.