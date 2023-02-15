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1 час назад

Минспорт выделит 1,3 млрд рублей на развитие спорта в ЛНР и ДНР

ТАССиещё 1

Министерство спорта РФ изыскало 1,3 млрд рублей на восстановление спортивных объектов и поставку оборудования в ЛНР и ДНР. Об этом в среду заявил директор департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта РФ Александр Росляков на заседании комиссии по развитию государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Минспорт выделит 1,3 млрд рублей на развитие спорта в ЛНР и ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках поручений правительства Минспортом проведено изыскание средств в виде пятипроцентного секвестирования со всех мероприятий министерства. 1,3 млрд рублей мы выделили на данные мероприятия. Эта сумма бьется следующим образом: на мероприятия по капитальному ремонту спортивных объектов на новых территориях выделено 520 млн рублей, на создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа - 480 млн рублей. Также на поставку оборудования в детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва будет выделено 300 млн рублей", - сказал Росляков.

Около спорта,Александр Росляков,Минспорт России,Госдума,
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