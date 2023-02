«Надо научиться получше попадать в фонограмму». Дебют Загитовой в пении не удался

Романтичным прокатом завершили первый акт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебряные призёры Олимпиады страстно станцевали под блюзовую композицию Caught Out in the Rain Бет Харт, а в конце номера поцеловались под дождь из лепестков роз. «Честно говоря, этот танец такой страстный и игровой для нас. Единственное — у нас был такой эксперимент, что мы не снимали на тренировках, как это выглядит. Просто ставили, подбирали идеи и сделали в этот раз сами. Тренер рядом присутствовал, но мы как-то хотели поигратьсяпоиграться — что чувствуем, то и поставить. И по ощущениям получилось прикольно и стильно», — признался Кацалапов журналистам.