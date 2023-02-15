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1 час назад

Гуф оправдался за неудачную шутку об Александре Емельяненко

Газета.Ru

Рэпер Гуф в своем Instagram заявил, что не хотел обидеть боксера Александра Емельяненко неудачной шуткой.

Гуф оправдался за неудачную шутку об Александре Емельяненко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Опять где-то не так пошутил? Я всю дорогу на респекте к Саньку! Но прикольно. [Менеджер Емельяненко Никита] Бурчак, объясни, чем задел?", - написал Гуф.

Он также приложил скриншот из публикации в СМИ, в которой Бурчак критикует рэпера за его шутку об Емельяненко. Недавно Гуф опубликовал фото спортсмена и написал "Сфоткай так, будто я умею радоваться жизни без алкоголя". Бурчак в ответ на это призвал рэпера доказать свою смелость и выйти против Емельяненко на ринг.

Ранее Гуф назвал Моргенштерна пуделем, а себя — злой дворовой собакой в новом диссе.

Около спорта,Гуф,Александр Емельяненко,
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