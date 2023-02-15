Гуф оправдался за неудачную шутку об Александре Емельяненко

"Опять где-то не так пошутил? Я всю дорогу на респекте к Саньку! Но прикольно. [Менеджер Емельяненко Никита] Бурчак, объясни, чем задел?", - написал Гуф.

Он также приложил скриншот из публикации в СМИ, в которой Бурчак критикует рэпера за его шутку об Емельяненко. Недавно Гуф опубликовал фото спортсмена и написал "Сфоткай так, будто я умею радоваться жизни без алкоголя". Бурчак в ответ на это призвал рэпера доказать свою смелость и выйти против Емельяненко на ринг.