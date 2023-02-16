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43 минуты назад

Костомаров начал дышать самостоятельно

Вечерняя Москва

Последние несколько суток олимпийский чемпион Роман Костомаров дышит самостоятельно. Об этом рассказал главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко.

По словам врача, у фигуриста была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией (отсутствием мочевыводящей функции почек). Также отмечались проблемы в работе легких и сердца. Такая тяжелая инфекция, подчеркнул Проценко, имеет влияние на все органы. Но при этом за минувшие 48 часов органная дисфункция начала разрешаться, у фигуриста началось постепенное восстановление работы функции почек.

— И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно, — цитирует врача aif.ru.

Врач-терапевт Ирина Ярцева оценила в беседе с «Вечерней Москвой» состояние Костомарова. По ее словам, специалисты вытаскивают фигуриста практически с того света. Она добавила, что спортсмен находится в критическом состоянии.

Состояние фигуриста Костомарова резко ухудшилось

Фигурист был госпитализирован с пневмонией 10 января и подключен к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание конечностей.

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