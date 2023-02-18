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24 минуты назад

Овечкин простился с отцом в Москве

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин простился с отцом Михаилом Овечкиным, сообщает «Матч ТВ».

Овечкин простился с отцом в Москве
Фото: betassist.rubetassist.ru

Отпевание отца спортсмена прошло 18 февраля в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Траурная процессия продолжилась на Долгопрудненском кладбище.

Михаил Овечкин скончался после продолжительной болезни на 72-м году жизни. Форвард «Кэпиталз» ещё накануне покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, чтобы приехать в Россию.

Ранее хоккеисты и болельщики «Кэпиталз» почтили память отца Овечкина на матче регулярного чемпионата НХЛ.

Умер отец Александра Овечкина

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года и провёл в этом клубе всю карьеру в НХЛ. «Кэпиталз» с Овечкиным в составе первый и единственный раз в истории выиграли Кубок Стэнли.

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