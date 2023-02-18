Овечкин простился с отцом в Москве

Михаил Овечкин скончался после продолжительной болезни на 72-м году жизни. Форвард «Кэпиталз» ещё накануне покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, чтобы приехать в Россию.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года и провёл в этом клубе всю карьеру в НХЛ. «Кэпиталз» с Овечкиным в составе первый и единственный раз в истории выиграли Кубок Стэнли.