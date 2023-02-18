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1 час назад

Владимир Кличко выступил с обвинениями в адрес МОК из-за России

Lenta.ru

Бывший украинский боксер Владимир Кличко выступил с обвинениями в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) из-за поддержки российских спортсменов. Его слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Владимир Кличко выступил с обвинениями в адрес МОК из-за России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кличко заявил, что президент МОК Томас Бах представляет российские интересы, а не олимпийские ценности.

«Он не может стоять под белым флагом. Спорт, бизнес и политика имеют много общего друг с другом», — подчеркнул он.

12 февраля Бах раскритиковал вмешательство политиков в обсуждение вопроса о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. До этого ряд европейских стран высказался против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах, а заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады в случае допуска отечественных атлетов.

Президент МОК Томас Бах обратился к украинским спортсменам

МОК рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательного решения по этому вопросу нет. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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